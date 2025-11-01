Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

ЦБ для борьбы с дропперами попросил банки тщательнее идентифицировать клиентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Банк России обратился к коммерческим банкам с рекомендацией усилить контроль за активацией карт, оформляемых в рамках зарплатных проектов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такая мера, по оценке ЦБ, должна помочь в борьбе с дропперами, то есть клиентами финансовых организаций, которые предоставляют мошенникам свою карту или банковский счет для отмывания похищенных денег или обналичивают их сами.

Чтобы исключить возможность незаконного использования, банки должны убедиться, что карту активирует настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Для это следует проверить все предоставленные документы и убедиться в отсутствии подлога.

Кроме того, в Центробанке попросили банки определить офисы и подразделения, в которых имеются повышенные риски открытия счетов дропперами, и внимательнее следить за ними.

Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, в регуляторе предложили перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации.

Закон об уголовной ответственности для дропперов вступил в силу в июле. Он предполагает штрафы, ограничение свободы, исправительные работы, принудительные работы или лишение свободы сроком до шести лет. От уголовной ответственности освобождается подозреваемый, который был задержан впервые и активно способствует расследованию.

