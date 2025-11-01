Мир
09:17, 1 ноября 2025Мир

Экс-советник президента США раскрыл опасения Трампа по Украине

Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине окончилась провалом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине окончилась провалом. Об этом заявил бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого», — сказал он.

Флинн также вспомнил слова немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица, отметив, что «война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии».

23 октября стало известно, что власти США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Трамп назвал ограничения очень сильными и выразил уверенность в том, что они будут иметь эффект.

В тот же день американский лидер отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам Трампа, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность проведения саммита в будущем.

