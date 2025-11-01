Bloomberg: Жители Финляндии опасаются конфликта с Россией из-за НАТО

Жители региона Южная Карелия в Финляндии опасаются конфликта с Россией из-за НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению директора Музея ветеранов в городе Иматра Ярмо Икявалко, хвастовство Финляндии по поводу сотрудничества с НАТО и состояния ее оборонительных сил, а также заявления президента Александра Стубба «безусловно раздражают Россию».

«Мы можем только надеяться, что не возникнет более масштабный международный конфликт», — сказал он. Владелец небольшого туристического бизнеса в Иматре Тони Кайнулайнен отметил, что туроператоры из других стран высказывают опасения и перестают считать Финляндию безопасным местом.

Ранее заявление президента Финляндии о России вызвало удивление члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, идеология изображения России как врага провалилась, поэтому Стуббу предстоит принять реальную политику.