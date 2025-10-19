Политик Мема удивился заявлению президента Финляндии Стубба о России

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России вызвало удивление члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Соответствующий комментарий появился в соцсети X.

Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта политик Армандо Мема

По его словам, идеология изображения России как врага провалилась, поэтому Стуббу предстоит принять реальную политику.

Ранее в октябре Стубб рассказал об изменении подхода Трампа по урегулированию на Украине. Он заявил, что Трамп перешел к кнуту, и вопрос заключается лишь в том, «насколько большой будет кнут».

В сентябре Стубб заподозрил Трампа в выводе войск из Европы, чтобы направить их на сдерживание Китая.