09:47, 19 октября 2025

Заявление Стубба о России вызвало удивление в Финляндии

Политик Мема удивился заявлению президента Финляндии Стубба о России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России вызвало удивление члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Соответствующий комментарий появился в соцсети X.

Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта

политик Армандо Мема

По его словам, идеология изображения России как врага провалилась, поэтому Стуббу предстоит принять реальную политику.

Ранее в октябре Стубб рассказал об изменении подхода Трампа по урегулированию на Украине. Он заявил, что Трамп перешел к кнуту, и вопрос заключается лишь в том, «насколько большой будет кнут».

В сентябре Стубб заподозрил Трампа в выводе войск из Европы, чтобы направить их на сдерживание Китая.

