08:48, 1 ноября 2025Силовые структуры

Главного редактора URA.RU вызвали в суд

Главред и журналист URA.RU вызваны в суд по делу Аллаярова о взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Главного редактора URA.RU Диану Козлову и корреспондента издания Анну Салымскую вызвали в суд в качестве свидетелей по уголовному делу редактора агентства Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки родному дяде, который является бывшим сотрудником полиции. Об этом сообщает URA.RU.

Их допросят на заседании Верх-Исетский районного суда Екатеринбурга 1 ноября, хотя ранее был запланирован допрос бывшего начальника уголовного розыска ОП №10 Андрея Карпова, которому, как считает следствие, давал взятки племянник Аллаяров. Показания силовика против журналиста легли в основу обвинения.

На первое заседание суда пришло большое количество людей поддержать Дениса, сам он вновь заявил о своей невиновности. «Повторяю, что я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — сказал Аллаяров суду.

По данным следствия, с мая 2024-го по март 2025 года Карпов за вознаграждение передавал Аллаярову суточные оперативные сводки для публикации. Суммарно редактор передал взятки на 120 тысяч рублей.

По данным Ura.ru, деньги на карточки матери и жены силовика поступали не от журналистов Ura.ru, а от другого издания. Своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания на Аллаярова в обмен на смягчение наказания.

Журналист настаивает на своей невиновности, заявляя об оговоре в отношении информагентства. Аллаяров рассказал, что в СИЗО к нему приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ, которые угрожали ему обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания на третьих лиц. Все эти обстоятельства адвокаты изложили в жалобе на имя прокурора Свердловской области на нарушения в ходе расследования дела против сотрудников Ura.ru.

