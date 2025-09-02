В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

Ura.ru: Аллаяров через адвокатов обратился к областному прокурору

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров, обвиняемый в даче взятки дяде-полицейскому, через своих адвокатов обратился к областному прокурору Борису Крылову. Как сообщает Ura.ru, журналист призвал отреагировать на нарушение следствием Уголовно-процессуального кодекса. В частности, как указал Аллаяров в жалобе, нарушаются его права на защиту, а также на него оказывается давление, чтобы он оговорил третьих лиц.

«О давлении на обвиняемого защита сообщила в жалобе в прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, однако ответ из надзорного ведомства до сих пор не поступил», — сообщает информагентство.

По данным Ura.ru, адвокаты Аллаярова обратили внимание на отсутствие в деле фактов передачи денег полицейскому от племянника — «взятками» следствие считает переводы Аллаярова тете и бабушке, в то время как на карты матери и жены служившего в правоохранительных органах родственника редактора регулярно поступали деньги от журналистов «другого известного екатеринбургского СМИ». Отмечается, что отправлял деньги редактор раздела «Криминал». В связи с чем защита усмотрела в происходящем признаки «сделки» между следователями и дядей журналиста.

Кроме того, по информации Ura.ru, экс-полицейский признался родственникам в том, что его якобы уговорили дать ложные показания против Аллаярова «в обмен на смягчение собственной участи», заверив, что племянник не пострадает и отделается условным сроком. Сам журналист считает, что его оговорили для получения оснований для проведения следственных действий в отношении крупнейшего нестоличного СМИ России.

До этого Аллаяров рассказал, что ему заламывали руки во время обысков. Журналист также подчеркнул, что к нему долгое время не пускали адвоката, несмотря на неоднократные просьбы.

Аллаярова арестовали 6 июня. Ему вменяется совершение преступления по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Вину журналист не признает.