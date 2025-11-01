Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 1 ноября 2025Силовые структуры

Интерпол по запросу Литвы задержал бизнесмена в России

В Петербурге Интерпол по запросу Литвы задержал бизнесмена за хищение
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего иностранного бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, житель одной из стран Балтии с 2014 по 2019 год был директором крупной иностранной фирмы, а когда та начала процедуру банкротства, вывел с ее счета деньги. В результате было похищено более миллиона евро.

По данным «Фонтанки», мужчина был объявлен в международный розыск по запросу Литвы. С 2020 года он находился в России, российского гражданства у него нет.

Ранее сообщалось, что фигурант дерзкого ограбления пожаловался на невыносимые условия в СИЗО Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попались в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

    США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

    Сычев назвал фаворита в матче РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

    Создатель популярных видеоигр уволил пытавшихся создать профсоюз сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости