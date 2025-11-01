Интерпол по запросу Литвы задержал бизнесмена в России

В Петербурге Интерпол по запросу Литвы задержал бизнесмена за хищение

В Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего иностранного бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, житель одной из стран Балтии с 2014 по 2019 год был директором крупной иностранной фирмы, а когда та начала процедуру банкротства, вывел с ее счета деньги. В результате было похищено более миллиона евро.

По данным «Фонтанки», мужчина был объявлен в международный розыск по запросу Литвы. С 2020 года он находился в России, российского гражданства у него нет.

