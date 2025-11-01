Силовые структуры
14:23, 1 ноября 2025

Фигурант дерзкого ограбления в «Москва-Сити» пожаловался на невыносимые условия в СИЗО

Фигурант дерзкого ограбления пожаловался на невыносимые условия в СИЗО Москвы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Фигурант дела об ограблении курьера в «Москва-Сити» Хамид Ибрагимов пожаловался на невыносимые условия в московском СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Ибрагимова, ему приходится спать на полу, так как в камере десять коек, а людей — вдвое больше. Из-за переполненности камеры и антисанитарии, рассказал фигурант, там невозможно есть и ходить в туалет. В итоге он похудел на девять килограммов и простудил почки. В больницу мужчину не отправляют.

25 мая 34-летний курьер приехал забрать заказ в «Москва-Сити». Ему передали чемодан и сказали, что в нем 127 миллионов рублей. Он вышел на улицу и собирался сесть в такси, но к нему подошли трое неизвестных. Один из них, чтобы отвлечь, спросил, как называется эта башня. После этого злоумышленники выхватили у курьера чемодан и убежали. Этот момент попал на видео.

На следующий день напавших задержали.

