Известная гимнастка из России вышла на публику в платье с глубоким декольте

Гимнастка Самира Мустафаева посетила премию в платье с глубоким декольте

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева посетила премию «Жара Media Awards 2025» в откровенном наряде. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching вышла на публику в черном облегающем платье с глубоким декольте. Упомянутый наряд подчеркивал ее фигуру. В качестве аксессуаров она выбрала удлиненные перчатки и массивные серьги.

В апреле гимнастка из России похвасталась фигурой в оголяющем тело топе. Спортсменка Самира Мустафаева предстала на размещенных снимках в топе и велосипедках.