Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:09, 1 ноября 2025Ценности

Известная гимнастка из России вышла на публику в платье с глубоким декольте

Гимнастка Самира Мустафаева посетила премию в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева посетила премию «Жара Media Awards 2025» в откровенном наряде. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching вышла на публику в черном облегающем платье с глубоким декольте. Упомянутый наряд подчеркивал ее фигуру. В качестве аксессуаров она выбрала удлиненные перчатки и массивные серьги.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В апреле гимнастка из России похвасталась фигурой в оголяющем тело топе. Спортсменка Самира Мустафаева предстала на размещенных снимках в топе и велосипедках.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Впавший в кому после страшной аварии юморист раскрыл влияние ДТП на него

    Появилось видео пожара после удара России по газодобывающему объекту в Полтавской области

    Мантуров прокомментировал снижение товарооборота России и Китая

    Светловолосый парень в розовой толстовке ответил обидевшей его москвичке из баллончика

    Военкор рассказал о наступлении российских войск под Купянском

    Министр заявил об отсутствии риска банкротств российских металлургов

    Блондин в розовом худи на видео назвал причину конфликта в московском метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости