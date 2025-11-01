Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Известного стримера приговорили к тюрьме из-за употребления наркотиков

Стримера BJ Seya приговорили к двум годам тюрьмы за употребление наркотиков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Популярного южнокорейского стримера, известного как BJ Seya, приговорили к двум годам тюрьмы за покупку и употребление наркотиков. Об этом пишет Allkpop.

Помимо двух лет лишения свободы, BJ Seya обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Объясняя приговор, в суде заявили, что преступления с наркотиками несут высокий риск для общества. Кроме того, там отметили, что у стримера сильная зависимость от запрещенных веществ.

Уточняется, что интернет-звезда в марте 2023 года признался в употреблении наркотиков, что является запрещенным в Южной Корее. BJ Seya добровольно сдался полиции, и через полтора года ему предъявили обвинения. По версии следствия, стример приобретал и употреблял запрещенные вещества с июня 2021 года по август 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывшей участнице польской версии реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Магдалене Садло вынесли обвинительный приговор по делу о контрабанде и сбыте наркотиков. Ей назначили 14 лет тюремного заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    В Сербии рассказали о желании Евросоюза нанести удар по России

    Министр просвещения высказался о переходе школ России на 12-летнее обучение

    Профессор заявил о попытке США улучшить отношения с Россией

    В США назвали большую ошибку Китая

    В США раскрыли реакцию Трампа на тесты «Посейдона» и «Буревестника»

    Россиянам в шести округах страны пообещали теплый ноябрь

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    Синоптик рассказал о рекордных осадках в Москве

    Аналитик заявил об обвале украинского фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости