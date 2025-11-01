Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

Российский винодел Швец во время сна заразился бешенством после укуса куницы

Владелец крупной российской винодельческой компании UPPA Winery Павел Швец заразился бешенством во время сна после укуса напавшей на него куницы. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение животного на винодела произошло ночью, пока бизнесмен спал. Швец вместе с супругой и шпицем ночевали в своем доме, находящемся у севастопольской винодельни. Во сне мужчина почувствовал, как по его телу ползет животное, которое начало его слегка покусывать.

Сначала Швец подумал, что его донимает шпиц. Однако вскоре бизнесмен понял, что в дом забралась дикая куница. Животное пробралось в дом через открытое окно и напало на владельца. Сильно испугавшись, бизнесмен взял куницу в руки и выбросил ее на улицу.

Поначалу Швец не почувствовал боли и симптомов бешенства. Однако на следующий день бизнесмен, чтобы перестраховаться, обратился к местным врачам с просьбой сделать ему прививку. Позже винодел вновь поймал эту куницу, на сей раз — на территории собственной винодельни. Животное вело себя агрессивно и не испугалось людей. В итоге бизнесмен отправил куницу на анализы. В результате медики обнаружили у животного бешенство. В настоящее время состояние здоровья заразившегося винодела оценивается как стабильное. Уточняется, что Швец продолжает лечение.

Ранее еще одни разносчики бешенства — летучие мыши — стали массово нападать на жителей Москвы. Животные попадали в квартиры через открытые окна в попытке найти укромное теплое место, где смогут провести зимнюю спячку. Эксперты предупреждают, что укус летучей мыши может быть опасен для человека, так как эти животные часто переносят бешенство. При попадании мыши в квартиру не следует трогать ее руками, предостерегли аналитики.