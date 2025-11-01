Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 1 ноября 2025Наука и техника

«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»

«Калашников»: ЗРК «Крона-Э» подготовят к серийному производству в 2026 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» будет готов к серийному производству в 2026 году. Об этом гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал «Коммерсанту».

Он отметил, что летом «Крона» успешно прошла программу испытаний. «Комплекс в высокой степени готовности, мы всем его предлагаем», — сказал Лушников.

Также собеседник издания добавил, что концерн двигается в направлении разработки зенитных дронов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Крона-Э» предназначена для прикрытия важных объектов от ударов различных средств поражения, включая беспилотники среднего класса. В арсенал комплекса входят четыре ракеты 9М333 и шесть 9М340. Зона поражения по дальности составляет шесть километров, а по высоте — от 0,03 до 3,5 километра.

В мае стало известно, что концерн «Калашников» предложил потенциальным заказчикам устанавливать боевой модуль ЗРК «Крона-Э» на шасси боевой машины пехоты БМП-2. Сейчас «Крону» монтируют на шасси колесного бронетранспортера БТР-82А.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Песков оценил новые российские ракеты

    Россиянам назвали способы защиты от мошенников

    Тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей»

    В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

    ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых солдат

    Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

    Мужчина спас кошку от душившего ее питона и извинился перед ним

    Найдена неожиданная связь между сексом и ростом доходов

    Раскрыта политическая проблема Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости