Лепс предсказал победу 19-летней невесты в скандале с Боней

Певец Лепс заявил, что они с невестой Кибой победят в скандале с ведущей Боней

Народный артист России Григорий Лепс прокомментировал скандал, произошедший между известной российской блогершей и телеведущей Викторией Боней и его 19-летней невестой Авророй Кибой. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Да, краем уха слышал. Надеюсь, это быстро потухнет. Я сказал ей: "Успокойся, все будет нормально, мы победим!"» — рассказал исполнитель.

Ранее сообщалось, что Боня подала в суд на обвинившую ее в проституции невесту Лепса. Суд назначил сторонам беседу на 8 декабря.

Боня в июле в шоу «Злые языки» намекнула на то, что семья Кибы решила выдать ее замуж за Лепса из-за больших долгов. Киба в ответ обвинила телеведущую в клевете, а также в том, что Боня в прошлом «продавала свое тело женатым [мужчинам] за три тысячи евро».