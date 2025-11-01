Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 1 ноября 2025Экономика

Экспорт российского сжиженного газа взлетел

Reuters: Экспорт СПГ из РФ взлетел в октябре на 27 % по сравнению с сентябрем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

По итогам октября экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) взлетел на 27 процент по сравнению с сентябрем и на 21 процент в годовом выражении, до рекордных за месяц 3,4 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.

За первые десять месяцев года по-прежнему наблюдается снижение на 3,4 процента, однако стабилизация поставок с «Арктик СПГ-2» позволила улучшить результаты.

Первая партия с проекта, запущенного еще в начале 2024 года, была доставлена в китайский порт только в августе 2025-го, накануне встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

До того момента «Новатэк» не мог найти покупателя на товар, находившийся под американскими санкциями, но за два с половиной месяца в Китае разгрузилось уже 13 газовозов, получивших груз с российского проекта. При этом поставки в Европу с начала года сократились на 21 процент, до 11 миллионов тонн.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон призвал к международной кооперации для разработки газовых месторождений в российской Арктике. По его словам, без сотрудничества, силами только российских компаний «освоение арктической зоны практически невозможно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости