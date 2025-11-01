Экспорт российского сжиженного газа взлетел

Reuters: Экспорт СПГ из РФ взлетел в октябре на 27 % по сравнению с сентябрем

По итогам октября экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) взлетел на 27 процент по сравнению с сентябрем и на 21 процент в годовом выражении, до рекордных за месяц 3,4 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.

За первые десять месяцев года по-прежнему наблюдается снижение на 3,4 процента, однако стабилизация поставок с «Арктик СПГ-2» позволила улучшить результаты.

Первая партия с проекта, запущенного еще в начале 2024 года, была доставлена в китайский порт только в августе 2025-го, накануне встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

До того момента «Новатэк» не мог найти покупателя на товар, находившийся под американскими санкциями, но за два с половиной месяца в Китае разгрузилось уже 13 газовозов, получивших груз с российского проекта. При этом поставки в Европу с начала года сократились на 21 процент, до 11 миллионов тонн.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон призвал к международной кооперации для разработки газовых месторождений в российской Арктике. По его словам, без сотрудничества, силами только российских компаний «освоение арктической зоны практически невозможно».