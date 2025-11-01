Мать дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина выступила с одной просьбой

Мать дрейфовавшего в Охотском море Пичугина просит передать дело в суд Бурятии

Уголовное дело Михаила Пичугина, два месяца дрейфовавшего в Охотском море, просят передать на рассмотрение в Бурятию, где живет его мать, сообщает РИА Новости.

В суд Николаевска-на-Амуре обратились мать братьев Пичугиных, один из которых на скамье подсудимых, а второй вместе с сыном-подростком не выжил во время путешествия. Женщина указала, что не может лично присутствовать на процессе в Николаевске-на-Амуре, поэтому подала ходатайство о рассмотрении дела Пичугина по месту ее жительства.

Ходатайство перенаправлено в Хабаровский краевой суд для направления его в Верховный суд России, который уполномочен решать вопрос об изменении территориальной подсудности дела.

9 августа 2024 года 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин (брат) и 15-летний Илья Пичугин (племянник) вышли в море на лодке-катамаране «Байкат 470». У них был план достичь Сахалина, стартовав от побережья Хабаровского края. Начав путь 9 августа и планируя завершить его за три дня, они так и не достигли ранее оговоренного места. На их поиски потратили больше месяца, но тщетно. По истечении более двух месяцев лодку заметили рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки, на борту находились выживший Михаил и два тела. За это время он похудел на 50 килограммов, его отправили в больницу.

Пичугина обвиняют в нарушениях при подготовке к путешествию, в частности, он не очистил охлаждающую систему от отложений солей из-за чего мотор сломался. Также Пичугин не имел права уводить катамаран на расстояние более чем 1,6 морской мили (около 3 километров) от берега. Поломка на судне произошла, когда оно было на расстоянии 19,2 километра от берега.