Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин пойдет под суд

Дело выжившего в Охотском море Пичугина направили в суд в Хабаровском крае

Уголовное дело в отношении 46-летнего Михаила Пичугина, дрейфовавшего на лодке в Охотском море более двух месяцев, направили в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Пичугин обвиняется по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») и части 5 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

По данным правоохранителей, в августе 2024 года он попытался совершить туристический переход на резиновой лодке «Baikat 470» по Охотскому морю от села Москальво в Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно вместе с братом и несовершеннолетним племянником. Он нарушил правила безопасности и проложил маршрут через запрещенные для маломерных судов районы плавания. Кроме того, Пичугин не обеспечил надлежащее техническое состояние мотора, который вышел из строя на обратном пути примерно в 19 километрах от берега. В результате лодка более двух месяцев бесконтрольно дрейфовала в открытом море без средств спутниковой и радиосвязи для вызова помощи. В итоге брат и племянник мужчины не выжили от переохлаждения и истощения.

Ранее Пичугин признался в нарушении законодательства.