Мать Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с актером

Мать Романа Попова заявила, что актер будет ангелом-хранителем для своих детей

Мать актера Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с сыном. Ее цитирует Super.ru.

Женщина назвала артиста светлым человеком. «Как много людей благодарны ему за его работу. Я горжусь моим сыночком. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот его выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной, он будет ангелом-хранителем для своих детей», — сказала женщина.

По ее словам, она знает, что о ее сыне будут помнить.

Шестилетняя дочь актера Марта также произнесла речь на прощании с отцом. Девочка вышла к микрофону вместе с матерью, женой артиста Юлией.