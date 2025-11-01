Бывший СССР
14:00, 1 ноября 2025Бывший СССР

Могущество РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО попало на видео

В Волчанске показали применение «Торнадо-С» по позициям ВСУ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Волчанске показали применение реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Еще одно применение РСЗО "Торнадо-С" по руинам Волчанска. Как можно заметить, могущества боеприпаса вполне достаточно для поражения зданий», — пишут авторы канала.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил об остановке абсолютно всех предприятий Волчанска, поскольку их заняли бойцы ВСУ и оборудовали там боевые позиции. «В прифронтовой зоне, соответственно, Волчанск, Купянск, — там сейчас действующих предприятий нет. Все предприятия занимаются вооруженными формированиями Украины», — сообщил он.

РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров является модернизированной версией системы «Смерч» и может использовать корректируемые реактивные снаряды дальностью до 120 километров.

