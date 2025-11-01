Москвич шесть лет насиловал дочь сожительницы

В Москве арестовали мужчину, шесть лет насиловавшего дочь сожительницы

В Москве арестовали мужчину, шесть лет насиловавшего дочь сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2019 по 2025 год мужчина несколько раз надругался над маленькой девочкой, когда они были в Москве, Рязанской области и Крыму.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункта «б» части 4 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Москвич уже арестован, он признал вину.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассник изнасиловал двух девочек в сауне.