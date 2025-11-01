Бывший СССР
На Украине возмутились ситуацией в Киеве

Экс-помощник Кучмы Соскин: Власти замалчивают ситуации с энергоснабжением Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин призвал жителей Киева позаботиться о собственной жизни, поскольку власти заинтересованы только в сокрытии своих неудачных решений.

«В Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему [мэр Киева Владимира=] Кличко об этом не говорит? Почему [Глава киевской городской администрации Тимур] Ткаченко не рассказывает?» — возмутился он.

Ранее сообщалось, что подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом. «Уничтоженные цели: подстанции, узлы энергоснабжения, склады», — рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Все новости