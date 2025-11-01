Мир
22:25, 1 ноября 2025
Мир

Над военной базой в Бельгии заметили дроны

В Бельгии заметили несколько беспилотников над военной базой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Над используемой НАТО военной базой Кляйне-Брогель во Фландрии заметили несколько дронов. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Над Кляйне-Брогель было замечено несколько дронов. Система обнаружения работает. Расследование продолжается», — написал он.

Министр подчеркнул, что на следующей неделе он встретится с представителями местной полиции. Франкен пообещал проанализировать угрозу и принять все необходимые меры по поиску и аресту операторов дронов.

Ранее неопознанный беспилотник был замечен над военной базой НАТО в Германии. Военнослужащие объявили тревогу, была вызвана полиция. Тип и происхождение беспилотника установить не удалось.

