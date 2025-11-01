Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 1 ноября 2025Силовые структурыЭксклюзив

Автор треш-контента объяснил полиции нападение на студента-медика в Москве

Автор Telegram-канала признался, что напал на студента в Москве ради контента
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Автор Telegram-канала с треш-контентом, задержанный в Москве после избиения студента-медика Леонида Сквирского, объяснился в полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД России.

В полиции уточнили, что 37-летний мужчина был задержан накануне. На допросе он признал вину и пояснил, что избил студента ради контента.

В отношении напавшего расследуется уголовное дело по статье о хулиганстве.

Вечером 25 октября Сквирский вместе с женой спускался в метро, где его поджидал неизвестный. Со словами «вот мы и встретились» он распылил перцовый баллончик в глаза студенту, а после этого ударил его несколько раз по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ушибы мягких тканей.

По словам адвоката Сквирского, незадолго до этого молодой человек оставил комментарий в Telegram-канале с треш-контентом 37-летнего Владимира Ш. В одном из видео мужчина в агрессивной форме отчитывал школьников в торговом центре за одежду, Сквирский вступился за несовершеннолетних. После избиения студента мужчина записал и выложил в канал видео об этом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости