Автор треш-контента объяснил полиции нападение на студента-медика в Москве

Автор Telegram-канала признался, что напал на студента в Москве ради контента

Автор Telegram-канала с треш-контентом, задержанный в Москве после избиения студента-медика Леонида Сквирского, объяснился в полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД России.

В полиции уточнили, что 37-летний мужчина был задержан накануне. На допросе он признал вину и пояснил, что избил студента ради контента.

В отношении напавшего расследуется уголовное дело по статье о хулиганстве.

Вечером 25 октября Сквирский вместе с женой спускался в метро, где его поджидал неизвестный. Со словами «вот мы и встретились» он распылил перцовый баллончик в глаза студенту, а после этого ударил его несколько раз по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ушибы мягких тканей.

По словам адвоката Сквирского, незадолго до этого молодой человек оставил комментарий в Telegram-канале с треш-контентом 37-летнего Владимира Ш. В одном из видео мужчина в агрессивной форме отчитывал школьников в торговом центре за одежду, Сквирский вступился за несовершеннолетних. После избиения студента мужчина записал и выложил в канал видео об этом.