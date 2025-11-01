Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

Sabah: В Турции виллу за $ 35 млн присудили наследникам дипломата царской России

Суд в Стамбуле постановил передать право собственности на исторический особняк на Босфоре потомкам дипломата царской России. Об этом сообщает газета Sabah.

Стоимость участка оценивается в 1,5 миллиарда лир (больше 35 миллионов долларов или 2,89 миллиарда рублей).

Здание и прилегающий участок площадью около 10 тысяч квадратных метров должны перейти наследникам сотрудника российской дипломатической миссии, владевшего им в XIX веке, сообщил суд. Разбирательство продолжалось 17 лет.

В 1868 году виллу у французской семьи приобрел сотрудник российского посольства Николай Свечин. После его смерти в 1903 году здание передали в аренду российской стороне, и оно использовалось как жилые апартаменты и гостевой дом для женатых сотрудников посольства. Проблемы с правами на особняк возникли после революции 1917 года, когда статус объекта оказался под вопросом. Правовой статус был окончательно установлен к 1950 году, когда турецкие власти выдали документ, подтверждающий, что вилла ранее принадлежала Свечину. Согласно межевому листу 2022 года особняк должны унаследовать трое потомков Свечина.

Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.

Ранее сообщалось, что самую дорогую усадьбу в Москве продают почти за девять миллиардов рублей.

