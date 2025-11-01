Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 1 ноября 2025Экономика

Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

Sabah: В Турции виллу за $ 35 млн присудили наследникам дипломата царской России
Полина Луханина

Фото: Nejdet Duzen / Shutterstock / Fotodom

Суд в Стамбуле постановил передать право собственности на исторический особняк на Босфоре потомкам дипломата царской России. Об этом сообщает газета Sabah.

Стоимость участка оценивается в 1,5 миллиарда лир (больше 35 миллионов долларов или 2,89 миллиарда рублей).

Здание и прилегающий участок площадью около 10 тысяч квадратных метров должны перейти наследникам сотрудника российской дипломатической миссии, владевшего им в XIX веке, сообщил суд. Разбирательство продолжалось 17 лет.

В 1868 году виллу у французской семьи приобрел сотрудник российского посольства Николай Свечин. После его смерти в 1903 году здание передали в аренду российской стороне, и оно использовалось как жилые апартаменты и гостевой дом для женатых сотрудников посольства. Проблемы с правами на особняк возникли после революции 1917 года, когда статус объекта оказался под вопросом. Правовой статус был окончательно установлен к 1950 году, когда турецкие власти выдали документ, подтверждающий, что вилла ранее принадлежала Свечину. Согласно межевому листу 2022 года особняк должны унаследовать трое потомков Свечина.

Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.

Ранее сообщалось, что самую дорогую усадьбу в Москве продают почти за девять миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В Петербурге строитель решил пожарить шашлык в жилье и спалил две квартиры в элитном ЖК

    Появились новые детали в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге

    По делу уехавшей из России телеведущей появились новые подробности

    В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости