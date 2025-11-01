Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

FT: Наследники Джексона выплатили 2,5 млн долларов предполагаемым жертвам

Наследники культового певца Майкла Джексона выплатили еще 2,5 миллиона долларов пяти членам семьи Касио, которые обвинили исполнителя в насилии в период, когда они были детьми. Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что обвинители получили в общей сложности 16,5 миллиона долларов, потребовав больше денег, а также публичного слушания дела. В 2025 году семья Джексона завершила выплаты в рамках мирового соглашения, которое было достигнуто в 2020 году.

Известно, что глава семьи Касио Доминик долгое время дружил с Джексоном, а его старший сын Фрэнк даже работал личным ассистентом певца. Последний неоднократно защищал артиста, когда того обвиняли в растлении несовершеннолетних. Но после выхода в 2019 году фильма «Покидая Неверлэнд» сразу несколько членов семьи, в том числе Фрэнк, обвинили на тот момент уже ушедшего из жизни артиста в домогательствах.

Ранее бывший адвокат Джексона Брайан Оксман высказался о реальной причине ухода из жизни артиста. По мнению юриста, ключевую роль в трагической судьбе музыканта сыграл судебный процесс по делу о домогательствах к подростку. Оксман сообщил, что Джексон переживал из-за самого факта обвинений в его адрес и недоверия со стороны сограждан, несмотря на победу в суде.