Найдена неожиданная связь между сексом и ростом доходов

Люди, которые занимаются сексом до работы, чаще получают повышение зарплаты. К такому неожиданному выводу пришли эксперты американской интернет-аптеки ZipHealth, сообщает New York Post.

Сообщается, что регулярно практикуют утренний секс 19 процентов опрошенных. При этом большинство из них — бумеры и представители поколения Х, то есть люди от 45 до 65 лет.

Отмечается, что по сравнению с теми, кто занимался любовью в другое время суток или вообще воздерживался от секса, у любителей утренней близости была заметно выше продуктивность, исполнительность, концентрация и мотивация. Более того они чаще получали повышение по службе и в доходах. «Более половины американских работников, практикующих утренний секс (51 процент), заявили, что получили прибавку к зарплате за последний год, что выше, чем в любой другой группе», — сообщили эксперты.

Они добавили, что чаще всего утренний секс практикуют специалисты в области маркетинга. Далее следуют сотрудники гостиничного бизнеса, производства и строительства. Замыкают пятерку профессий работники сферы развлечений.

