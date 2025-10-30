За вызывающий больше всего насмешек секс заступились

Писательница на темы секса и отношений Лаура Россиоли заступилась за тип секса, который у большинства вызывает насмешку. Ее мнение привело Fashion Journal.

Россиоли заявила, что короткий половой акт незаслуженно пользуется плохой репутацией. На своем опыте она убедилась, что секс продолжительностью 5–10 минут имеет очевидные плюсы и по-своему хорош.

Она рассказала, что раньше тоже считала пятиминутный секс плохим, но однажды она сама предложила своему парню сделать все по-быстрому. «В то утро я поняла, что спустя два года отношений стала искать любой предлог, чтобы не заниматься любовью. Тогда я подумала, а вдруг это связано не со снижением моего либидо, а со временем, которое приходится тратить на секс», — рассказала она.

По словам писательницы, ее партнер воспринял предложение с энтузиазмом и с тех пор интимные пятиминутки стали неотъемлемой частью их сексуальной жизни. Россиоли утверждает, что это помогло изменить их отношения в лучшую сторону: теперь близость бывает регулярно два-четыре раза в неделю, исчезло эмоциональное напряжение, к тому же, ей не приходится после тяжелого рабочего дня тратить силы на долгий секс или часто отказывать партнеру.

