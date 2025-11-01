Бывший СССР
Названо вероятное число окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ

Полковник Матвийчук: В окруженном Красноармейске порядка 5,5 тысячи бойцов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Порядка 5,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент находятся в окружении в Красноармейске, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также исключил возможность прорыва украинских резервов.

«Сейчас в Красноармейске находятся около 5-5,5 тысячи бойцов ВСУ. Вчера они отвергли ультиматум о сдаче в плен — такие предложения обычно передаются посредством радиосвязи или сброса листовок, — рассказал полковник. — Наши разведчики говорят, что противник укрывается в домах, в подвалах».

По словам военного, солдаты ВСУ намерены сражаться, несмотря на окружение. Он считает, что они не понимают кризисного положения, в котором оказались.

«Логистика отрезана, подпитки боеприпасами, продовольствием нет. Личный состав обречен либо на плен, либо на уничтожение. Резервы ВСУ в Красноармейск не пробьются — там не только тактическое окружение, но и огневое, физическое. Такие, как правило, заканчиваются полным уничтожением противника», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что около Красноармейска высадились спецназовцы ГУР Украины. По данным оборонного ведомства, высадка с вертолета произошла в километре к северо-западу от окраины города. Все 11 человек были уничтожены.

