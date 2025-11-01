Экономика
09:13, 1 ноября 2025Экономика

Некоторым россиянкам напомнили о праве на досрочную пенсию

Профессор Финогенова: Матери трех и более детей могут выйти на пенсию досрочно
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У россиянок, родивших трех и более детей, есть право выйти на пенсию досрочно, если они располагают достаточным стажем. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Ее процитировало ТАСС.

Она пояснила, что речь идет о тех гражданках, которые родили и воспитали трех и более детей. Еще два условия предполагают, что дети должны достигнуть восьмилетнего возраста, а стаж работы матери не может составлять меньше 15 лет. Кроме того, она должна располагать не менее чем 22 индивидуальными пенсионными коэффициентами. Профессор обратила внимание, что родившая трех детей может выйти на пенсию в 57 лет, а четырех — в 56 лет. В 50 лет имеют право уйти родительницы пяти и более детей.

Впрочем, в 50 лет на пенсию могут выйти и женщины, родившие двух детей. Условием в данном случае является долгий труд в тяжелых климатических условиях.

А вот что касается многодетных отцов, то им не приходится рассчитывать на досрочную пенсию.

Ранее Финогенова рассказала, что в 2026 году средний размер страховой пенсии в России превысит 27 тысяч рублей.

