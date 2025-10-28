Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

Эксперт Финогенова: Страховая пенсия в 2026 году составит более 27 тысяч рублей

В 2026 году средний размер страховой пенсии в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, пишет ТАСС.

Как объяснила эксперт, индексация коснется граждан РФ, получающих пенсию по старости, инвалидности и при потере кормильца. Размер выплаты зависит от трудового стажа и накопленных взносов, уточнила Финогенова. Сейчас средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров составляет 25 826,03 рубля.

«Следовательно, после индексации на 7,6 процента ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — уточнила экономист.

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам с низкими доходами намерены возместить стоимость лекарств. Соответствующий законопроект 28 октября депутаты внесут на рассмотрение в Госдуму.

Речь идет о пенсионерах, чьи доходы ниже 1,5-кратного прожиточного минимума.

До этого депутат ГД Алексей Говырин рассказал, что некоторые категории россиян могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственные соцвыплаты по инвалидности.