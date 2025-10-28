Некоторым пенсионерам захотели компенсировать стоимость лекарств

«Известия»: Пенсионерам с низкими доходами хотят возместить стоимость лекарств

Пенсионерам с низкими доходами захотели возместить стоимость лекарств, соответствующий законопроект 28 октября внесут на рассмотрение в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Об этом сообщили «Известия».

Речь идет о пенсионерах, чьи доходы ниже 1,5-кратного прожиточного минимума. Авторы инициативы подчеркивают, что, по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2024 года 90 процентов граждан старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание.

«Законопроект направлен на усиление социальной поддержки (...) через механизм полной компенсации стоимости лекарств, назначенных врачом», — говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы (ГД) Алексей Говырин сообщил, что некоторые категории россиян могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственные соцвыплаты по инвалидности.