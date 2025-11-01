Силовые структуры
13:58, 1 ноября 2025
Силовые структуры

Обрекшей на смертельные мучения сына-младенца россиянке вынесли суровый приговор

В Бурятии мать, жестоко убившую своего ребенка, приговорили к 13 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил женщину к 13 годам колонии общего режима за жестокую расправу над своим ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что ночью 9 октября 2024 года женщина дома разозлилась на двухмесячного сына из-за плача и стала бить его руками по голове, после этого она сделала ребенку множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате мальчик сильно мучился, он не выжил.

Осознав произошедшее, женщина попыталась скрыться. Ее задержали в доме знакомого.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил мужчину к пожизненному сроку за убийство.

