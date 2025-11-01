Экономика
14:13, 1 ноября 2025Экономика

«Газпром» не сумел выбить для себя льготы на миллиарды рублей

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к городской Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 26, в котором холдинг требовал отменить отказ от предоставления льготы, якобы причитавшейся ему в 2020-2021 годах в связи со строительством многофункционального комплекса «Лахта Центр». Об этом сообщает «Интерфакс».

Налоговые органы установили, что работы не подпадают под условия, предусмотренные городским законом от 1995 года. Одной из причин отказа стал ввод объектов недвижимости в эксплуатацию застройщиком АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» еще до передачи его головной компании, то есть непосредственно ПАО «Газпром».

Также проверка показала, что использование здания в установленный период не нашло подтверждения. В акте осмотра комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от сентября 2022 года говорится, что даже на тот момент в комплексе отсутствовали готовые к использованию помещения. Все упоминаемые «Газпромом» культурно-массовые мероприятия в те годы проводились снаружи здания, то есть факты извлечения прибыли не установлены.

«Объект не использовался обществом в предпринимательской деятельности, а значит, не принес налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль, компенсировав недополученные доходы от предоставления льготы», — указали в ФНС.

Речь идет об уже уплаченных «Газпромом» налогах. В 2024 году компания предоставила уточненные декларации, в которых содержались обоснования компенсаций в размере 1,571 миллиарда и 1,885 миллиарда рублей в 2020 и 2021 годах соответственно. После отказа ФНС удовлетворить просьбу компания обратилась в суд с требованием пересмотра решения.

Ранее сообщалось, что в 2024 году чистый финансовый долг «Газпрома» составил 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником России. Глава компании Алексей Миллер указал, что ПАО финансирует затраты в основном за счет собственного операционного денежного потока, а это говорит о стабильности положения.

