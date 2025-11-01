Мир
Отец Маска назвал виновных в срыве встречи Путина и Трампа

Эррол Маск: Саммит в Будапеште сорвали американские производители оружия
Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сорвали американские производители оружия. Такое мнение высказал отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск, передает ТАСС.

«Я действительно с нетерпением ждал этой встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей — военного комплекса», — сказал он.

Маск отметил, что значительная часть доходов Соединенных Штатов зависит от производства оружия, а американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) необходимо место, где вооружения «можно было бы утилизировать в войне». Решением проблемы он считает переключение ВПК на перспективные направления, связанные с передовыми научными разработками.

23 октября Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. По словам американского лидера, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава Белого дома не стал отвергать возможность проведения саммита в будущем.

