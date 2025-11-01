Отец москвички «воскрес» на ее свадьбе

На Кубани будут судить дочь из-за появления на свадьбе «умершего» отца-афериста

Москвичке грозит срок за лжесвидетельство о смерти своего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 22-летняя девушка предоставила в ЗАГС лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине, получив свидетельство о его смерти. Она знала, что родственник жив и в отношении него в Краснодаре расследуют уголовное дело о мошенничестве. Она направила следователям ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи со смертью отца, приложив свидетельство.

Правда вскрылась через соцсети. Полицейские нашли видео, на котором «покойный» родитель звонил дочери в день ее свадьбы и поздравлял. Кроме того, она неоднократно общалась с отцом. Вскоре суд рассмотрит дело против москвички, ей грозит до четырех лет колонии.

Речь идет о бизнесмене, который вместе с сыном обманул инвесторов на 100 миллионов рублей, уточняет РЕН ТВ. Они обещали превратить Краснодарский край во вторую Голландию, построив там «голландские теплицы». Вкладчики поверили в этот проект. Однако аферисты получили деньги и попытались сбежать из России. Сына успели задержать, он получил пять лет колонии. Второй фигурант находится в Париже. Похищенные средства пострадавшим так и не вернули.

Ранее полиция задержала пятерых подозреваемых в аферах на 60 миллионов рублей, полученных в качестве ипотечных кредитов на строительство домов.