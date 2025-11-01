Силовые структуры
Отрезавший матери голову россиянин объяснил свой поступок

Обезглавивший мать в Екатеринбурге юноша объяснил свой поступок ссорами в семье
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Екатеринбурге прошел допрос отрезавшего голову матери 21-летнего юноши. Детали сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, Кувончбек Темирганиев часто ругался с матерью. Он работал поваром в одном из ресторанов города и хорошо зарабатывал. Отца у него не было. По словам обвиняемого, мать вела разгульный образ жизни, из-за чего и происходили ссоры.

В день расправы семья пошла смотреть новую съемную квартиру для женщины в Академическом районе. Юноша хотел помириться с матерью и оплатить жилье в новостройке. Но также он взял с собой нож, чтобы припугнуть мать. По пути в квартиру потерпевшая говорила сыну грубости, тогда он не выдержал и напал на нее.

Кувончбек был уверен, что его не найдут полицейские, потому что он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Голая женщина без головы была найдена в Екатеринбурге 30 октября.

