Пэрис Хилтон снялась без бюстгальтера и штанов для журнала

Светская львица Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде для журнала Numero
Карина Черных
Фото: Matt Easton / @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде для журнала Numero. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на черно-белом снимке в чулках, жакете с широкими плечами и трусах с высокой посадкой. При этом она не стала надевать бюстгальтер и штаны. В то же время Хилтон дополнила свой образ кожаной кепи с цепью.

Поклонники оценили эффектный образ звезды в комментариях под публикацией. «Икона», «Я на секунду подумал, что это Бритни Спирс со съемки для Harper's Bazaar», «Богиня», «Шикарная женщина», «Ты совершенна», — высказывались они.

Ранее Пэрис Хилтон снялась в откровенном наряде поп-исполнительницы Бритни Спирс 25-летней давности.

