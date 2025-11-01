Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:10, 1 ноября 2025Силовые структуры

По делу уехавшей из России телеведущей появились новые подробности

В Москве пройдет суд над журналисткой «Дождя» Котрикадзе
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении журналистки «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Новые подробности «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Котрикадзе проходит обвиняемой по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Ее дело передано для направления в суд. Журналистка заочно арестована.

7 октября Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В Петербурге строитель решил пожарить шашлык в жилье и спалил две квартиры в элитном ЖК

    Появились новые детали в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге

    По делу уехавшей из России телеведущей появились новые подробности

    В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости