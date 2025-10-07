Главный редактор оказался в списке Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в список экстремистов Дзядко, Котрикадзе и Ратникову

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией), его супругу, журналистку Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и их коллегу Валерию Ратникову (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает сайт ведомства.

В июле московские следователи возбудили уголовные дела против них по статьям 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России») и 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

По данным следствия, журналисты в мессенджере опубликовали фейки о Российской армии против мирного населения Украины.

Котрикадзе и Ратникову объявили в розыск. Дзядко находится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Он живет в Нидерландах.