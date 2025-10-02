Уехавшую из России телеведущую объявили в международный розыск

Журналистку «Дождя» Котрикадзе объявили в международный розыск

Журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Котрикадзе обвиняется в распространении фейков о Российской армии. Ранее суд заочно арестовал журналистку на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции.

В отношении Котрикадзе и трех ее коллег расследуется уголовное дело по статьям 207.3 («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ. По версии следствия, журналисты опубликовали в мессенджере посты с фейками про действия Российской армии.

Ранее сообщалось, что журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе объявили в розыск в России после постов в мессенджере.