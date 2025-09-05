Силовые структуры
Вторую журналистку «Дождя» объявили в розыск в России после постов в мессенджере

МВД РФ объявило в розыск журналистку «Дождя» Котрикадзе за посты в мессенджере
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Дождь» / YouTube

В России объявили в розыск еще одну журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) — Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска МВД РФ.

«Котрикадзе Екатерина Бесикиевна, 23.03.1984 года рождения», — значится в базе. Журналистка разыскивается по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

До этого сообщалось, что в отношении Котрикадзе и трех ее коллег расследуется уголовное дело по статьям 207.3 («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ. По версии следствия, журналисты опубликовали в мессенджере посты с фейками про действия Российской армии.

Ранее в розыск объявили и другую журналистку «Дождя» Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

