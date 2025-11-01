Мир
Постпред России заявил об игнорировании в ООН данных о преступлениях Киева

Гатилов: Материалы о преступлениях Киева оседают в УВКПЧ ООН мертвым грузом
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Направленные Россией данные в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о преступлениях киевского режима и нарушениях прав человека на Западе оседают в организации мертвым грузом. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат предположил, что делам не дают хода те, кто не заинтересован «в налаживании конструктивных отношений с Россией». «По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов», — обратил внимание постпред.

При этом, по словам Гатилова, Россия продолжает активно работать на площадке СПЧ, даже будучи в статусе наблюдателя. «Наши эксперты активно отстаивают российские позиции при согласовании проектов резолюций, принимаемых советом», — отметил он.

Российский постпред выразил надежду, что «придет время, и вся правда о преступлениях киевской военщины всплывет».

В июне УВКПЧ ООН в своем докладе сообщило, что на Украине с февраля 2022 года казнили десятки солдат Вооруженных сил (ВС) России, попавших в плен. Кроме того, по данным ООН, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) применяли к российским военнопленным пытки. Также им подвергались украинцы, которых подозревали в сотрудничестве с российской стороной.

