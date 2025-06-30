На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

В ООН сообщили о казни 26 пленных солдат ВС России на Украине

На Украине с февраля 2022 года казнили десятки солдат Вооруженных сил (ВС) России, попавших в плен. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем докладе.

Кроме того, по данным ООН, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) применяли к российским военнопленным пытки. Также им подвергались украинцы, которых подозревали в сотрудничестве с российской стороной.

ВСУ казнили 26 российских солдат

Как следует из доклада Управления ООН, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине казнили 26 российских солдат, попавших в плен.

УВКПЧ подтвердило факт казни Вооруженными силами Украины 26 человек, включая российских военнопленных, с февраля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Уточняется, что все российские военнослужащие, за исключением одного, были казнены украинскими солдатами в 2022 году и начале 2023 года, еще один — в конце 2024 года. Кроме того, УВКПЧ «занимается расследованием предполагаемой казни россиянина в ходе боевых действий в Харьковской области в феврале 2025 года».

Российские военнопленные Фото: 3rd assault brigade / Ukrainian Armed Forces Press Service / Handout / Reuters

ООН стало известно о пытках военнопленных на Украине

Специалистам УВКПЧ удалось опросить 95 военнопленных, содержащихся на Украине. Большинство из них сообщили о том, что украинская сторона применяла к ним пытки.

Пятьдесят девять военнопленных описали акты пыток и жестокого обращения, включая избиения палками,

пластиковыми трубками, электрошок, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы смертью, сексуальное насилие, имитацию казни и унижения Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Уточняется, что в большинстве случаев пытки к военнопленным применялись в транзитных местах до прибытия в официальные места интернирования. При этом 11 опрошенных заявили, что их избивали, давали пощечины и оскорбляли в официальных

местах интернирования. Все это происходило в период с мая 2024 года по апрель 2025 года.

Кроме того, УВКПЧ задокументировало, что украинская сторона продолжает использовать два неофициальных места интернирования в Киеве или его окрестностях — там российские военнопленные содержались без связи с внешним миром до 14 месяцев. Содержащиеся в одном из них солдаты пожаловались на избиения и нападениям собак во время так называемой «процедуры приема», а также на низкое качество и количество пищи, что привело к потере веса и проблемам с зубами.

Российские военнопленные в украинском лагере для интернированных Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Пыткам подверглись обвиняемые в сотрудничестве с Россией

Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также опросили 56 человек — 33 мужчины, 14 женщин, 8 мальчиков и 1 девочку, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, «коллаборационизме» и других преступлениях, связанных с национальной безопасностью. 11 из них заявили об избиениях и угрозах во время допросов или при задержании. Еще один человек рассказал, что его лишали сна первые несколько дней после задержания.

В целом, с 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало пытки или жестокое обращение со 170 задержанными в связи с конфликтом (132 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Уточняется, что большинство нарушений прав этих людей произошло в 2022 году, однако совершались вплоть до 2025 года.

Также в ООН отметили, что многие из задержанных за «коллаборационизм» были привлечены к ответственности за действия, которые соответствовали международному гуманитарному праву.

Российский солдат рассказал, как ВСУ пытали российских пленных

Освобожденный из украинского плена военнослужащий ВС России с позывным Рекрут рассказал о пытках, которые пережил в плену.

«Они в свой праздник (24 августа, День независимости Украины — прим. «Ленты.ру») избивали всех пленных как могли. Электрошокером били, дубинками. Одному дубинкой руку раздробили», — поделился воспоминаниями солдат.

По его словам, некоторые пытки, которым подвергали российских военных, были особо изощренными. Так, одному из пленных катали по телу трубу, предварительно нагретую на костре. Некоторые солдаты в результате пыток лишались конечностей: одному из них атрофировали руку жгутом, у другого — «ноги загнили после укусов» собак, которых натравливали на них.

Доброволец, освобожденный как военнопленный в ходе обмена с Украиной Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

ВСУ научились пыткам у американцев

Украинские военные обучились пыткам у американских специалистов. Такое мнение выразил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

Он сообщил, что после обмена военнопленными были опрошены вернувшиеся солдаты. Они рассказали, что их травили собаками, посыпали ранения солью, прижигали кожу, избивали, ломали пальцы, а также пытали на электрических стульях. Кроме того, применяли американскую пытку — накрывали лицо тряпкой и поливали водой.

«Понятно, что без американских "специалистов" не обошлось», — указал Григорьев.