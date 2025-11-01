Россия
Появилась новая деталь о пропавшем в тайге Усольцеве

«Известия»: Пропавший в тайге Усольцев был причастен к реализации программ США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress

Глава пропавшей в Красноярском крае семьи Сергей Усольцев несколько раз привлекался к административной ответственности, а также был причастен к реализации американских программ в прошлом. Новые детали о бизнесмене раскрыли «Известия».

По данным газеты, в прошлом году в отношении россиянина было возбуждено административное дело по статье о нарушении в сфере финансов и налогов, а в 2020 году его оштрафовали за нарушение законодательства о госрегистрации юрлиц и ИП.

Отмечается, что Усольцев был известен в Железногорске своим участием в конце 1990-х годов в реализации программы «Инициатива атомных городов», запущенной департаментом энергетики Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, оказалось, что бизнесмен в 2010-х годах критиковал власть и предрекал крах российского бизнеса.

Ранее стало известно, что пропажу Усольцевых в тайге связали с отчетом по расходованию государственных грантов. Утверждалось, что 14 октября бизнесмен якобы должен был отчитаться по расходованию государственных грантов, однако внезапно пропал.

