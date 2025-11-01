Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

В Петербурге задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Самсонова

В Санкт-Петербурге задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина является гражданином Казахстана. Его задержали по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Самсонову грозит штраф до семи тысяч рублей и выдворение из страны.

«Некрокомиккон» — выставка и фантастический музыкальный фестиваль. Мероприятие должно было пройти 1-2 ноября. Однако накануне силовики пришли на площадку и перекрыли ее.

