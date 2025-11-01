Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 1 ноября 2025Силовые структуры

Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

В Петербурге задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Самсонова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «Некрокомиккон» во Вконтакте

В Санкт-Петербурге задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина является гражданином Казахстана. Его задержали по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Самсонову грозит штраф до семи тысяч рублей и выдворение из страны.

«Некрокомиккон» — выставка и фантастический музыкальный фестиваль. Мероприятие должно было пройти 1-2 ноября. Однако накануне силовики пришли на площадку и перекрыли ее.

Ранее в Москве задержали владельца бота по пробиву Userbox.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости