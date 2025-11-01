Против российского экономиста возбудили дело о нарушении закона об иноагентах

В Подмосковье возбудили дело против Иноземцева за нарушение закона об иноагентах

В Подмосковье возбудили дело против Владислава Иноземцева (признан в России иноагентом) за нарушении закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным ведомства, Иноземцев в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства России. В каналах одного из мессенджеров и видеохостинга он распространял материалы без указания, что они произведены иноагентом.

Ранее сообщалось, что ведущий Первого канала отказался считать статус иностранного агента приговором.

