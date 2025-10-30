Ведущий Первого канала отказался считать статус иностранного агента приговором

Журналист Осташко заявил, что не считает статус иностранного агента приговором

Известный российский блогер и журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко высказался о возвращении уехавших из России иностранных агентов. В интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube, он отказался считать статус иноагента приговором.

Один из собеседников Осташко, политолог Никита Данюк спросил, стоит ли России «прощать» иностранных агентов, покинувших страну. «Иноагент — это не приговор. Это сильное клеймо, но это не приговор. У нас нет запрета на приезд иноагентов в нашу страну. Пусть приезжают», — отреагировал ведущий Первого канала.

Он также добавил, что на иностранных агентов не следует обращать внимание. «Без них нормально живется», — заявил он.

