20:38, 1 ноября 2025Путешествия

Путешествовавшую с матерью девочку украли с вокзала, изнасиловали и лишили головы

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Vivek Prakash / Reuters

В Индии путешествовавшую на поезде с матерью девочку украли с вокзала, изнасиловали и лишили головы. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, инцидент произошел на железнодорожной станции Татанагар в городе Джамшедпур 25 июля. На записях с камер видеонаблюдения видно, что мать ребенка заснула, а неизвестный мужчина с сообщником взял на руки девочку и похитил ее. Обнаружив пропажу дочери, мать сразу обратилась в полицию.

Вскоре трое подозреваемых были арестованы. Они показали, где оставили бездыханную жертву, но ее голову так и не удалось найти. Арестованные признались, что изнасиловали похищенную.

Ранее двух мужчин, которые изнасиловали и лишили жизни туристку из Словакии на тропическом острове в Азии, арестовали. Уточняется, что злоумышленники — жители Филиппин, 29-летний Ражель Лакорте и 38-летний Рональд Сарон.

