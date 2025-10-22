Путешествия
14:02, 22 октября 2025Путешествия

Двое мужчин изнасиловали и лишили жизни туристку на тропическом острове в Азии

Алина Черненко

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom

Двух мужчин, которые изнасиловали и лишили жизни туристку из Словакии на тропическом острове в Азии, арестовали. Об этом сообщает The Manila Times.

Уточняется, что злоумышленники — жители Филиппин, 29-летний Ражель Лакорте и 38-летний Рональд Сарон. По данным источника, Лакорте занимает третье место в списке самых разыскиваемых лиц в Малайзии, а Сарон — первое место в списке самых разыскиваемых лиц в филиппинской провинции Аклан.

Преступников задержали в понедельник, 20 октября, на основании ордера на арест по обвинению в изнасиловании и покушении на жизнь. Суд не рекомендовал освобождать их под залог.

23-летняя Михаэла Микова прибыла на филиппинский остров Боракай 1 марта 2025 года, чтобы посетить свадьбу друга. Она путешествовала одна из-за того, что ее бойфренду, египтянину, отказали во въезде на Филиппины. 10 марта друг Миковой сообщил об исчезновении девушки. Спустя несколько дней тело туристки нашли в заброшенной часовне.

Специалисты, проводившие вскрытие, обнаружили следы сексуального насилия и черепно-мозговую травму. В отчете также отмечены множественные ушибы на лице, животе, руках и ногах девушки, что свидетельствует о жестокой борьбе.

Информация о том, что пропавшую без вести туристку из Словакии нашли на острове Боракай без признаков жизни, появилась 12 марта. На тело иностранки наткнулся местный житель.

