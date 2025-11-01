Россия
Путин поздравил судебных приставов

Путин отметил работу ФССП РФ на благо страны
Марина Совина
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с их профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в благо страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму главы государства.

«Хочу поблагодарить за эффективную, ответственную работу в интересах российского государства, общества и всех граждан нашей страны», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что благодаря обширным полномочиям, гарантиям и накопленному опыту судебные приставы России обеспечивают строгое и безусловное исполнение судебных решений.

Президент отдельно обратился к сотрудникам, которые работают в регионах Донбасса и Новороссии, а также в приграничных районах.

Ранее Путин обратился к представителям автомобильного и городского пассажирского транспорта РФ. Путин поздравил работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником, а также отметил, что автотранспортный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики страны.

