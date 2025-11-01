Раскрыт неочевидный способ улучшить память

Психотерапевт Скиннер: Письмо от руки помогает улучшить память

У людей, которые пишут от руки, лучше развита память и интеллект по сравнению с теми, кто печатает текст, заявила психотерапевт Элоиза Скиннер. Неочевидный способ улучшить память она раскрыла в беседе с HuffPost.

По словам эксперта, сразу несколько исследований показали, что люди, которые пишут от руки, лучше справляются с викторинами и тестами по всем предметам. По ее словам, это объясняется тем, что во время записывания чего-то на бумаге отмечается большая активность мозга, чем при использовании других форм записи информации.

Эксперт добавила, что письмо формирует в мозге связи, которые имеют ключевое значение для формирования памяти и кодирования новой информации. «Письмо помогает структурировать мысли, улучшает орфографию и грамматику, а также способствует выработке более осознанного, личного стиля», — считает психотерапевт.

Она заключила, что записи от руки помогают в обучении, позволяют улучшить память и способствуют улучшению общего здоровья мозга.

Ранее невролог Ольга Соколова рассказала, что проблемы с памятью могут объясняться нервным истощением. По ее словам, такое состояние часто сопровождается раздражительностью, головными болями и проблемами со сном.