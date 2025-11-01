Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:38, 1 ноября 2025Забота о себе

Раскрыт неочевидный способ улучшить память

Психотерапевт Скиннер: Письмо от руки помогает улучшить память
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: thodonal88 / Shutterstock / Fotodom

У людей, которые пишут от руки, лучше развита память и интеллект по сравнению с теми, кто печатает текст, заявила психотерапевт Элоиза Скиннер. Неочевидный способ улучшить память она раскрыла в беседе с HuffPost.

По словам эксперта, сразу несколько исследований показали, что люди, которые пишут от руки, лучше справляются с викторинами и тестами по всем предметам. По ее словам, это объясняется тем, что во время записывания чего-то на бумаге отмечается большая активность мозга, чем при использовании других форм записи информации.

Эксперт добавила, что письмо формирует в мозге связи, которые имеют ключевое значение для формирования памяти и кодирования новой информации. «Письмо помогает структурировать мысли, улучшает орфографию и грамматику, а также способствует выработке более осознанного, личного стиля», — считает психотерапевт.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022

Она заключила, что записи от руки помогают в обучении, позволяют улучшить память и способствуют улучшению общего здоровья мозга.

Ранее невролог Ольга Соколова рассказала, что проблемы с памятью могут объясняться нервным истощением. По ее словам, такое состояние часто сопровождается раздражительностью, головными болями и проблемами со сном.

.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    В Европе признали трудности с переброской техники на Украину

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости